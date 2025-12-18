Abusa di una 14enne in un parco di Cantù | arrestato un 44enne per violenza sessuale aggravata
Un grave episodio di violenza si è verificato a Cantù, dove un uomo di 44 anni è stato arrestato per aver abusato di una minorenne. L’accaduto, avvenuto lo scorso 22 novembre in un parco cittadino, ha scosso la comunità. La polizia locale ha prontamente intervenuto, assicurando alla giustizia il responsabile di un gesto così grave e doloroso.
La polizia locale di Cantù (Como) ha arrestato un 44enne per violenza sessuale aggravata. Lo scorso 22 novembre avrebbe abusato di una 14enne in un parco della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it
