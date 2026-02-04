Ultimissime Juve LIVE | le probabili formazioni di Atalanta Juve Lang sfida i bianconeri

Questa sera la Juventus scende in campo contro l’Atalanta. I bianconeri sono pronti a sfidare gli avversari con la formazione probabile già annunciata. La partita è attesa con entusiasmo dai tifosi, che sperano in una vittoria importante per la stagione. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con le due squadre determinate a portare a casa i tre punti.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 4 febbraio 2026. Probabili formazioni Atalanta Juve, le ultime sulla sfida di Coppa Italia: Spalletti ha scelto chi giocherà al posto di Yildiz. Ore 21:00 – Probabili formazioni Atalanta Juve, Spalletti deve sciogliere ancora alcuni dubbi. Intanto spazio per Miretti al posto dell’infortunato Yildiz Lang lancia la sfida alla Juve: «Non vedo l’ora di affrontarli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ecco le ultime notizie sulla Juventus in vista della sfida contro il Cagliari.

La Juventus si prepara alla partita contro il Monaco e negli ultimi aggiornamenti si parla di Kolo Muani, che potrebbe essere inserito nella formazione titolare.

Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Le notizie di calciomercato del 1 febbraio 2026: la Juve prende Boga e Holm. Zaragoza è della Roma; Calciomercato LIVE: ultime trattative e affari, alle 20 la chiusura; Calciomercato in diretta: Inzaghi vuole Kean. Lazio, è fatta per Maldini.

Calciomercato live: Mateta-Milan saltato dopo le visite mediche, il Tottenham non apre alla Juve per Kolo MuaniUltima giornata di calciomercato della sessione invernale del 2026. La chiusura è fissata per le ore 20, con le squadre italiane che stanno perfezionando gli ultimi colpi. Segui tutte ... ilmessaggero.it

Calciomercato chiuso senza botti: no del Tottenham alla Juve per Kolo Muani, salta Mateta al MilanUltimo giorno di trattative. Spalletti è rimasto senza punta di peso, si accontenta di Boga e Holm. I rossoneri lasciano Mateta al Crystal Palace dopo le ... lastampa.it

