ULSS 6 Euganea Marco Agostini nuovo presidente dei sindaci

Il sindaco di Mestrino, Marco Agostini, è stato scelto come nuovo presidente della Conferenza dei Sindaci e dell’Esecutivo dell’ULSS 6 Euganea. In questo ruolo, avrà il compito di coordinare le decisioni sulle politiche sanitarie e sociosanitarie della provincia. La nomina è stata accolta con entusiasmo da chi lavora nel settore e dai cittadini, perché il suo ruolo sarà centrale nel gestire i servizi sanitari locali.

Approfondimenti su ULSS 6 Euganea Truffe telefoniche, l'Ulss 6 Euganea mette in guardia: «Non rispondete ai messaggi» Le truffe telefoniche rappresentano una minaccia crescente, con l'Ulss 6 Euganea che invita alla massima attenzione. Ulss 6 Euganea in lutto: si spegne a 62 anni l'oculista Gabriele Paolo L'Ulss 6 Euganea comunica con dispiacere la scomparsa del dottor Gabriele Paolo, oculista presso l'ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco, avvenuta sabato 17 gennaio 2026 all'età di 62 anni.

