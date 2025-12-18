Truffe telefoniche l' Ulss 6 Euganea mette in guardia | Non rispondete ai messaggi

Le truffe telefoniche rappresentano una minaccia crescente, con l'Ulss 6 Euganea che invita alla massima attenzione. La pubblica istituzione ha deciso di mettere in guardia i cittadini, sottolineando l'importanza di non rispondere ai messaggi sospetti e di segnalare ogni tentativo di raggiro. Questa problematica, che si sta intensificando, richiede prudenza e consapevolezza per difendersi dalle frodi che sfruttano il nome dell'azienda sanitaria.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.