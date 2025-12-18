Truffe telefoniche l' Ulss 6 Euganea mette in guardia | Non rispondete ai messaggi
Le truffe telefoniche rappresentano una minaccia crescente, con l'Ulss 6 Euganea che invita alla massima attenzione. La pubblica istituzione ha deciso di mettere in guardia i cittadini, sottolineando l'importanza di non rispondere ai messaggi sospetti e di segnalare ogni tentativo di raggiro. Questa problematica, che si sta intensificando, richiede prudenza e consapevolezza per difendersi dalle frodi che sfruttano il nome dell'azienda sanitaria.
Una problematica che prosegue da tempo, e che ultimamente sembra essersi “allargata”: l'Ulss 6 Euganea ha deciso di denunciare pubblicamente (e non è la prima volta) i tentativi di truffe telefoniche effettuate utilizzando indebitamente il nome dell'azienda sanitaria locale padovana. Lo ha fatto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Attenzione ai falsi Sms: l’Asl Toscana sud est mette in guardia da possibili truffe telefoniche
Leggi anche: Truffe via sms e e-mail: l'Ulss 9 Scaligera mette in guardia i cittadini
Truffe telefoniche, l’allarme di Consumerismo: “Sono democratiche, colpiscono tutti" - Roma, 11 novembre 2025 – Dopo le frodi sui bonifici istantanei, crescono i raggiri messi in atto tramite chiamate e contatti diretti. quotidiano.net
Truffe telefoniche, in un anno 3,9 milioni di italiani nel mirino: come difendersi - Se un operatore telefonico si mette in contatto dicendo che risultano bollette non pagate, ma si è sicuri che non è così, probabilmente si tratta di una truffa. tg24.sky.it
Truffe telefoniche, l'anno scorso colpiti quasi 4 milioni di italiani: sottratti oltre 600 milioni di euro, come difendersi - Nel 2024 ben 3,9 milioni di italiani, pari all'intera popolazione della Puglia, hanno subito una truffa o perlomeno un tentativo di frode in ambito telefonico. corriere.it
Truffe telefoniche, indagato un salernitano: Le Iene a Salerno su un presunto reclutatore - facebook.com facebook
Truffe telefoniche. Attenzione alle numerazioni 892 - 893. Se ricevi una comunicazione da un mittente sconosciuto controlla con attenzione il contenuto del messaggio e non richiamare numerazioni sospette. commissariatodips.it/notizie/artico… x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.