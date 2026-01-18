Ulss 6 Euganea in lutto | si spegne a 62 anni l’oculista Gabriele Paolo

L’Ulss 6 Euganea comunica con dispiacere la scomparsa del dottor Gabriele Paolo, oculista presso l’ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco, avvenuta sabato 17 gennaio 2026 all’età di 62 anni. La sua perdita rappresenta un momento di dolore per la comunità e per i colleghi che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.

Truffe telefoniche, l'Ulss 6 Euganea mette in guardia: «Non rispondete ai messaggi»

Le truffe telefoniche rappresentano una minaccia crescente, con l'Ulss 6 Euganea che invita alla massima attenzione. La pubblica istituzione ha deciso di mettere in guardia i cittadini, sottolineando l'importanza di non rispondere ai messaggi sospetti e di segnalare ogni tentativo di raggiro. Questa problematica, che si sta intensificando, richiede prudenza e consapevolezza per difendersi dalle frodi che sfruttano il nome dell'azienda sanitaria.

Ulss 6 Euganea sotto pressione: picco influenzale fa aumentare gli accessi ospedalieri

All'inizio del 2026, la Ulss 6 Euganea ha registrato un aumento significativo di accessi ospedalieri a causa di un picco influenzale. Questa ondata di casi respiratori ha richiesto un incremento delle risorse e delle attenzioni nelle strutture sanitarie locali, evidenziando la pressione esercitata sulla rete ospedaliera in questo periodo.

