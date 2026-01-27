Mercato Cagliari ufficiale l’arrivo di Albarracín | c’è il comunicato dei rossoblù! Contratto fino al 2030

27 gen 2026

Il Cagliari ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Albarracín, firma fino al 2030. Il club rossoblù ha comunicato il nuovo acquisto, inserendolo nel proprio progetto sportivo per le stagioni a venire. La firma di Albarracín rappresenta un passo importante per il team, che punta a consolidare la propria rosa con un elemento di valore e prospettiva.

Mercato Cagliari, ufficiale l'arrivo di Albarracín: c'è il comunicato dei rossoblù! Contratto fino al 2030

Mercato Cagliari, colpo Albarracín: l’attaccante del Boston River è in arrivo. Svelati i dettagli

Il Cagliari si prepara ad accogliere Albarracín, giovane attaccante uruguaiano proveniente dal Boston River.

