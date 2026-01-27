Il Cagliari ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Albarracín, firma fino al 2030. Il club rossoblù ha comunicato il nuovo acquisto, inserendolo nel proprio progetto sportivo per le stagioni a venire. La firma di Albarracín rappresenta un passo importante per il team, che punta a consolidare la propria rosa con un elemento di valore e prospettiva.

McKennie Juventus, il rinnovo con i bianconeri si avvicina? Spalletti non ha dubbi: ecco cosa può succedere Hellas Verona, caccia la sostituto di Giovane per centrare la salvezza: ecco di chi si tratta! Le ultimissime Bremer Hojlund, ecco l’analisi sul contatto in Juve Napoli! L’AIA non ha dubbi: «Trattenuta evidente, era rigore» Fiorentina, è ufficiale! Giuseppe Commisso è il nuovo Presidente della squadra viola: il comunicato Iacchetti a sorpresa: «Pio Esposito? Mi piace tantissimo, mi ricorda Van Basten! Sullo Scudetto o la Champions. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Cagliari, ufficiale l’arrivo di Albarracín: c’è il comunicato dei rossoblù! Contratto fino al 2030

Approfondimenti su Cagliari mercato

Il Lecce ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Oumar Ngom, che ha firmato un contratto fino al 2029.

Il Cagliari si prepara ad accogliere Albarracín, giovane attaccante uruguaiano proveniente dal Boston River.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cagliari ufficiale Belotti!!!#cagliari#seriea#calciomercato#calcio#como#ufficiale

Ultime notizie su Cagliari mercato

Argomenti discussi: Mercato Cagliari | Ufficiale l’arrivo dalla Roma di Sugamele per l’Under 20; Altro ritorno al Cagliari: ufficiale l'acquisto di Dossena, arriva dal Como; Calciomercato, il Cagliari pesca ancora in Uruguay: trattativa per l’attaccante Albarracín; Il mercato di giornata: Cremonese, sondaggio per Thorsby. Napoli, idea Giovane. Sulemana al Cagliari.

Siamo gasati. Il Cagliari annuncia così il nuovo colpo: Albarracin è rossoblùUfficiale: SIAMO GASATI. Il Cagliari annuncia così sui social l'acquisto di Agustin Albarracin, attaccante proveniente dal Club. tuttomercatoweb.com

Calciomercato Cagliari, UFFICIALE l’ingaggio di Sulemana | Il comunicato del club sardoCalciomercato Cagliari | Il club sardo, come vi avevamo accennato, ha iniziato a battere i primi colpi di questo calciomercato invernale 2026. news-sports.it

Il #Cagliari è impegnato sia sul fronte del campionato che sul mercato! Le varie tematiche del momento fanno discutere addetti ai lavori e non A dire la sua è stato l'ex portiere rossoblù Gennaro #Iezzo, il quale ha elogiato in particolar modo il lavoro esegu - facebook.com facebook

ULTIM'ORA MERCATO Cagliari, è fatta per Albarracin dal Boston River Lunedì le visite, per lui contratto fino al 2030 #SkySport #SkyCalciomercato x.com