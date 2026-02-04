Uffici e centro per l' impiego Così rinasce l' ex galleria commerciale di Roma nord

L'ex centro commerciale Plaza a Roma nord torna a vivere. I lavori di riqualificazione sono partiti, puntano a recuperare il piano terra, abbandonato da anni. L’intervento segna una svolta per l’area, che diventerà uffici e un centro per l’impiego, lasciando alle spalle il degrado.

Il vecchio punto verde qualità pronto ad una nuova vita. Progetto da 900mila euro per restituire spazi alla collettività L’ex punto verde qualità dell’Olgiata verso la rinascita. Sono iniziati i lavori di riqualificazione che nella prima fase riguarderanno il recupero del piano terreno dell'ex centro commerciale Plaza, da anni in stato di abbandono. Un intervento da oltre 900mila euro di fondi Pnrr. Il bene è di proprietà del dipartimento patrimonio di Roma Capitale e dopo un lungo lavoro amministrativo, un anno e mezzo fa il municipio XV lo ha preso in consegna iniziando a lavorare per il recupero e per la sua nuova destinazione d’uso.🔗 Leggi su Romatoday.it

