Momento imbarazzante per Alessio Pili Stella a UeD Angela fa una sceneggiata

Oggi, martedì 25 novembre, a Uomini e Donne ci sono stati vari show, sia per quanto riguarda il Trono Over sia per il Trono Classico. Ci sono state scene esilaranti, sceneggiate e discussioni accese. Momenti imbarazzanti e pesanti accuse al Trono Over di Uomini e Donne. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un momento piuttosto imbarazzante che ha riguardato Alessio Pili Stella. Il cavaliere sta uscendo con una dama di nome Jone, con cui ci sono stati anche dei baci e le cose sembra stiano andando a gonfie vele. Durante il dibattito, però, Alessio ha ripetuto più volte “ con Jone “, cosa che ovviamente, in men che non si dica, ha scatenato l’ilarità dei presenti, specie di Tina Cipollari. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Momento imbarazzante per Alessio Pili Stella a UeD, Angela fa una sceneggiata

Leggi anche questi approfondimenti

«Berrettini si mette le mani nei capelli, Cobolli e Sonego ridono, altre persone restano incredule. » La premiazione della Coppa Davis all’Italia si è trasformata in una scena esilarante e un po’ imbarazzante. Nel momento clou dei festeggiamenti, l’insalatiera ta - facebook.com Vai su Facebook

Alessio Pili Stella, chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Cosa ha fatto per la prima volta in studio - Tutto su Alessio Pili Stella, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che esce sia con Jessica che con Jone. ilsussidiario.net scrive

Uomini e Donne, clamoroso ritorno dal passato?/ “Alessio Pili Stella mi incuriosisce”: chi è l’ex dama - Ospite dell’ultima puntata di Casa Lollo, Valentina Autiero ha affrontato diversi argomenti tra i quali quello del momento ovvero quanto accaduto tra Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Lo riporta ilsussidiario.net

Alessio Pili Stella insieme a Claudia Lenti dopo Uomini e Donne: fotografati insieme in un ristorante - Alessio Pili Stella è stato fotografato in un ristorante di Lecce in compagnia di Claudia Lenti, ex dama conosciuta a Uomini e Donne. Si legge su fanpage.it