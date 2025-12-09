Alessio Pili Stella fuori di testa a UeD Flavio Ubirti furioso come mai prima d’ora
La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata contraddistinta da due avvenimenti principali. Il primo ha riguardato un assurdo show fatto da Alessio Pili Stella al Trono Over, mentre il secondo ha riguardato Flavio Ubirti. Il tronista si è sempre mostrato calmo e risoluto, ma in questa puntata ha tirato fuori un aspetto di sé inedito. Il ridicolo show di Alessio Pili Stella a Uomini e Donne e le reazioni dei presenti e del web. La puntata del 9 dicembre di Uomini e Donne è cominciata con Gemma Galgani, che ha deciso di interrompere la conoscenza con Gianni, il cavaliere che era sceso per lei in una scorsa puntata del programma. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Uomini e Donne, Rosanna perde la pazienza con Roberto e dà il due di picche ad Alessio Pili Stella
Momento imbarazzante per Alessio Pili Stella a UeD, Angela fa una sceneggiata
Lei è uno dei volti del trono Over di Uomini e Donne. Arrivata da poco nello studio di Maria De Filippi, ha subito attirato l’attenzione Alessio Pili Stella e Gianmaria. Chi è e cosa fa la nuova dama lontano dalla tv - facebook.com Vai su Facebook
Jone chiude con Alessio Pili Stella a Uomini e Donne/ Lui la smaschera: “Hai fatto il provino a giugno ma…” - Jone chiude con Alessio Pili stella a Uomini e Donne e il cavaliere svela una sua confessione sul programma. Segnala ilsussidiario.net
