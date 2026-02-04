Ucraina Papa Leone | Scongiurare una nuova corsa agli armamenti

Il Papa ha lanciato un appello per fermare una nuova corsa agli armamenti che potrebbe mettere a rischio la pace tra i Paesi. Durante la sua visita, ha invitato i leader mondiali a fare tutto il possibile per evitare che la situazione degeneri ulteriormente. La preoccupazione del Pontefice è evidente: l’aumento delle armi alimenta tensioni e rischia di portare a nuovi conflitti.

“La situazione attuale esige di fare tutto il possibile per scongiurare una nuova corsa agli armamenti che minaccia ulteriormente la pace tra le Nazioni. E’ quantomai urgente sostituire la logica della paura e della diffidenza con un’etica condivisa, capace di orientare le scelte verso il bene comune e di rendere la pace un patrimonio custodito da tutti”. Così Papa Leone XIV chiudendo l’udienza generale del mercoledì. Al termine dell’udienza generale, il Papa ha rivolto “un pressante invito” a “non lasciar cadere” il “trattato New Start” sottoscritto da Usa e Russia nel 2010. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Papa Leone: “Scongiurare una nuova corsa agli armamenti” Approfondimenti su Ucraina Papa Leone Scade il trattato Usa-Russia sul nucleare, Leone XIV: “Scongiurare una nuova corsa agli armamenti” Il trattato tra Stati Uniti e Russia sul nucleare scade oggi, e il rischio di una nuova corsa agli armamenti preoccupa. Papa:"Scongiurare corsa agli armamenti" Dopo l’udienza generale, Papa Francesco fa un nuovo appello per la pace. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ucraina Papa Leone Argomenti discussi: Papa Leone: Rinnovare trattato sul disarmo nucleare; Papa Scongiurare la corsa agli armamenti che minaccia la pace. Ucraina, Papa: Scongiurare una nuova corsa agli armamenti(LaPresse) La situazione attuale esige di fare tutto il possibile per scongiurare una nuova corsa agli armamenti che minaccia ulteriormente la ... stream24.ilsole24ore.com Papa Leone XIV, gli Appelli: il pensiero all'Ucraina. E scongiurare una nuova corsa agli armamentiDopo la meditazione e il riassunto della sua catechesi nelle diverse lingue, papa Leone XIV ha rivolto alcuni appelli. acistampa.com Ancora una volta grazie Papa Leone. - facebook.com facebook #Tg2000 - #PapaLeone riceve in Vaticano vittima di abusi #3febbraio #PapaLeoneXIV #Papa #LeoneXIV #LeoXIV #Pope #Vaticano #Esteri #News #TV2000 @tg2000it x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.