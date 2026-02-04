Papa | Scongiurare corsa agli armamenti

Dopo l’udienza generale, Papa Francesco fa un nuovo appello per la pace. Il Papa chiede di fare tutto il possibile per evitare una nuova corsa agli armamenti, che potrebbe mettere a rischio la stabilità tra i paesi. La sua voce si aggiunge a quelle che chiedono di fermare le tensioni e di lavorare insieme per la pace nel mondo.

12.25 Nuovo appello del Papa per la pace: parlando dopo l'udienza generale chiede di "fare tutto il possibile per scongiurare una nuova corsa agli armamenti che minaccia la pace tra le nazioni". "E' quanto mai urgente - prosegue sostituire la logica della paura e della diffidenza con un'etica condivisa capace di orientare le scelte verso il bene comune e di rendere la pace un patrimonio custodito da tutti". Il Papa ha infine ricordato la scadenza,domani, del Trattato New Start tra Usa e Russia per limitare le armi nucleari.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Le difese antimissili balistici (ABM – Anti Ballistic Missile) sono ormai fondamentali nei sistemi di difesa aerea moderna, contribuendo a proteggere i territori da possibili attacchi.

Il Papa: scongiurare una corsa agli armamenti che minaccia la pace tra le nazioniLa situazione attuale esige di fare tutto il possibile per scongiurare una nuova corsa agli armamenti che minaccia ulteriormente la pace tra le nazioni. ansa.it

Leone XIV: scongiurare una nuova corsa agli armamentiFare tutto il possibile per scongiurare una nuova corsa agli armamenti. Leone XIV ha concluso con questo appello l’udienza di oggi, pronunciata in Aula Paolo VI e dedicata ancora una volta alla cost ... difesapopolo.it

