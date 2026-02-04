Ucraina nuovo round colloqui ad Abu Dhabi

Questa mattina ad Abu Dhabi si sono aperti i negoziati tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. È il secondo round di colloqui, che si tiene mentre la situazione sul campo rimane tesa. I rappresentanti dei tre paesi si incontrano per cercare di trovare una via d’uscita al conflitto, con la speranza di evitare un’escalation maggiore. La riunione si svolge in un clima di grande attenzione internazionale.

(Adnkronos) – Al via oggi, mercoledì 4 febbraio, ad Abu Dhabi il secondo round di colloqui tra negoziatori di Ucraina, Russia e Stati Uniti. E' arrivata la delegazione di Mosca, riferiscono i media russi, e il protagonista dei negoziati da parte russa è il direttore del Gru, l'intelligence militare, Igor Kostyukov.

La delegazione ucraina ha concluso a Abu Dhabi il secondo round di negoziati, definendoli “costruttivi”.

Si svolge ad Abu Dhabi il secondo e ultimo giorno di negoziati tra le parti coinvolte nel conflitto ucraino.

Ucraina, il lungo inverno tra guerra e gelo

