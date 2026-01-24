Ucraina nuovo round ad Abu Dhabi

Si svolge ad Abu Dhabi il secondo e ultimo giorno di negoziati tra le parti coinvolte nel conflitto ucraino. L'incontro, tenutosi negli Emirati Arabi, mira a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Le discussioni rappresentano un passo importante nel tentativo di avvicinare le posizioni e promuovere una stabilità duratura nella regione.

12.00 Secondo e ultimo giorno di negoziati ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, per una risoluzione del conflitto in Ucraina. Sono incontri formali Usa-Mosca-Kiev. Al centro del vertice il Donbass,regione in Ucraina al confine con la Russia, "nodo" del conflitto dal 2014, dopo che forze separatiste filo-russe hanno proclamato le "Repubbliche di Donetsk e Luhansk",sostenute da Mosca, portando a una guerra per il controllo del territorio,ricco di risorse e forte presenza di popolazione russofona. E Mosca: successo raid a infrastrutture energetiche.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Guerra, attacchi a Kiev e Kharkiv. Nuovi colloqui tra Ucraina-Russia-Usa. LIVEL’Ucraina è in stato di allerta aerea, con le autorità militari che segnalano la presenza di droni e missili balistici russi. Braccio di ferro sul Donbass nei negoziati Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi ... tg24.sky.it

Chiuso il primo round dei colloqui Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi: nelle prossime ore altri confrontiÈ alle spalle la prima giornata dei colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina ospitati ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di avviare un percorso negoziale per porre ... rtl.it

"Il nuovo formato trilaterale #Russia- #Usa- #Ucraina ad #AbuDhabi è sicuramente una buona notizia ma cercherei di evitare troppo entusiamso e ottimismo. I negoziati dureranno almeno fino a domani. Aspettiamo quindi di vedere cosa emergerà per valutare x.com

