Ucraina finito il secondo round di negoziati ad Abu Dhabi Zelensky | Colloqui costruttivi

La delegazione ucraina ha concluso a Abu Dhabi il secondo round di negoziati, definendoli “costruttivi”. Zelensky ha riferito che durante gli incontri negli Emirati Arabi è stato presentato un rapporto dettagliato, segnando il primo formato di questo tipo dopo un lungo periodo. Questi incontri rappresentano un passo importante nel tentativo di trovare soluzioni diplomatiche e di dialogo nella situazione attuale.

«La nostra delegazione ha presentato un rapporto, gli incontri negli Emirati Arabi si sono conclusi. Si è trattato del primo formato di questo tipo da parecchio tempo. Si è discusso molto ed è importante che le conversazioni siano state costruttive ». Lo scrive Volodymyr Zelensky su X. «Le parti hanno concordato di riferire nelle capitali e di coordinare le ulteriori fasi con i leader. I rappresentanti militari hanno individuato un elenco di questioni per un possibile prossimo incontro. A condizione che vi sia la disponibilità a andare avanti – l’Ucraina lo è – si terranno altri incontri, potenzialmente già la prossima settimana».🔗 Leggi su Open.online

