Russia-Ucraina concluso il secondo round di negoziati ad Abu Dhabi | com’è andato

Da lettera43.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso il secondo round di negoziati tra Russia e Ucraina ad Abu Dhabi. Secondo fonti russe, l'incontro non è stato privo di risultati e ha prodotto alcuni progressi. L'esito di tali discussioni rappresenta un passo importante nel tentativo di trovare una soluzione alla crisi in corso. Restano comunque molte questioni ancora aperte, e l’evoluzione della situazione rimane da monitorare attentamente.

Si è concluso il secondo round di negoziati sull’ Ucraina ad Abu Dhabi. «Non si può dire che sia stato infruttuoso, anzi ci sono stati dei risultati », ha detto una fonte all’agenzia di stampa russa Tass. «Il dialogo in formato “troika” potrebbe proseguire nei prossimi giorni», ha aggiunto. Secondo l’Afp, gli inviati di Kiev, Mosca e Washington si vedranno nuovamente la prossima settimana sempre nella capitale emiratina. Zelensky ha riferito che «la nostra delegazione ha presentato un rapporto sugli incontri negli Emirati, si è discusso molto ed è importante che le conversazioni siano state costruttive ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

