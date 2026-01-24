Russia-Ucraina concluso il secondo round di negoziati ad Abu Dhabi | com’è andato

Si è concluso il secondo round di negoziati tra Russia e Ucraina ad Abu Dhabi. Secondo fonti russe, l'incontro non è stato privo di risultati e ha prodotto alcuni progressi. L'esito di tali discussioni rappresenta un passo importante nel tentativo di trovare una soluzione alla crisi in corso. Restano comunque molte questioni ancora aperte, e l’evoluzione della situazione rimane da monitorare attentamente.

Si è concluso il secondo round di negoziati sull' Ucraina ad Abu Dhabi. «Non si può dire che sia stato infruttuoso, anzi ci sono stati dei risultati », ha detto una fonte all'agenzia di stampa russa Tass. «Il dialogo in formato "troika" potrebbe proseguire nei prossimi giorni», ha aggiunto. Secondo l'Afp, gli inviati di Kiev, Mosca e Washington si vedranno nuovamente la prossima settimana sempre nella capitale emiratina. Zelensky ha riferito che «la nostra delegazione ha presentato un rapporto sugli incontri negli Emirati, si è discusso molto ed è importante che le conversazioni siano state costruttive ». La delegazione ucraina ha concluso a Abu Dhabi il secondo round di negoziati, definendoli "costruttivi". Gli esiti del secondo round di negoziati sull'Ucraina ad Abu Dhabi verranno annunciati dai responsabili nelle rispettive capitali, mentre i colloqui negli Emirati potrebbero proseguire nei prossimi. La prima giornata di colloqui tra i negoziatori di Usa, Russia e Ucraina ad Abu Dhabi si è conclusa. Le discussioni riprenderanno domani. L'Ucraina è in stato di allerta aerea, con le autorità militari che segnalano la presenza di droni e missili balistici russi. Braccio di ferro sul Donbass nei negoziati Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi. I colloqui, iniziati ieri, dovrebbero durare due giorni. Al centro il destino del Donbass che resta lo scoglio del primo trilaterale Usa-Russia-Ucraina. I rappresentanti di Kiev e Mosca si incontrano negli Emirati con i delegati Usa. Zelensky: ricevuto da Trump nuovi missili per il sistema Patriot.

