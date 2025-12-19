Ucraina c’è l’accordo in Ue | prestito da 90 miliardi a Kiev – La diretta

L’Unione Europea ha raggiunto un accordo per un prestito di 90 miliardi di euro a favore dell’Ucraina, garantendo il sostegno finanziario necessario per i prossimi due anni. Un passo importante per rafforzare la stabilità e la resistenza del paese in un momento cruciale, dimostrando l’impegno comune dell’Europa nel sostenere la sovranità e il cammino verso la pace.

C'è l'accordo nella Ue sul prestito all' Ucraina. "Abbiamo raggiunto un accordo che ci consente di soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ucraina per i prossimi due anni. Gli Stati membri hanno concordato di finanziare l'Ucraina attraverso l'indebitamento dell'Ue sui mercati dei capitali per un importo di 90 miliardi di euro per i prossimi due anni. Lo faremo attraverso una cooperazione rafforzata, sostenuta dal margine di bilancio dell'Ue e basata su un accordo unanime per modificare il QFP, analogamente al prestito per le riparazioni. In questo caso, è molto importante che l'Ucraina rimborsi il prestito solo dopo aver ricevuto le riparazioni".

Intesa in Ue, prestito all'Ucraina da 90 miliardi - I leader Ue hanno raggiunto l'intesa per fornire un prestito da 90 miliardi di euro di supporto all'Ucraina per il biennio 2026- ansa.it

Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Ue: accordo raggiunto, prestito da 90 miliardi a Kiev - Gli Usa continuano a trattare con i russi: nel weekend colloqui a Miami Lo ... corriere.it

Non si sa se e quando, nella notte o domani, i 27 leader europei troveranno un accordo su come prestare all’Ucraina inizialmente 90 miliardi di euro per il 2026 e il 2027 - facebook.com facebook

Il #Cremlino: pronti a valutare i cambiamenti all’accordo di pace #Ucraina x.com

