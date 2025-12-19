All'alba, Bruxelles ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina, senza richiedere asset russi come garanzia. L’accordo rappresenta un passo deciso nel sostegno economico a Kiev, superando le divisioni tra gli Stati membri. Un segnale forte di unità europea di fronte alla crisi, volto a rafforzare la stabilità e la resistenza del paese coinvolto.

© Tv2000.it - Ucraina, prestito Ue da 90 miliardi senza asset russi

L’accordo, arrivato all’alba, sull’appoggio economico a Kiev. A Bruxelles, approvato un finanziamento comune per l’Ucraina, superando le divisioni sulle garanzie. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

