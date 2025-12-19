Ucraina prestito Ue da 90 miliardi senza asset russi
All'alba, Bruxelles ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina, senza richiedere asset russi come garanzia. L’accordo rappresenta un passo deciso nel sostegno economico a Kiev, superando le divisioni tra gli Stati membri. Un segnale forte di unità europea di fronte alla crisi, volto a rafforzare la stabilità e la resistenza del paese coinvolto.
L’accordo, arrivato all’alba, sull’appoggio economico a Kiev. A Bruxelles, approvato un finanziamento comune per l’Ucraina, superando le divisioni sulle garanzie. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
L'Italia insieme al Belgio, Malta, Bulgaria e Francia aveva chiesto delle soluzioni alternative meno rischiose al prestito di riparazione (attraverso gli asset russi congelati allo scoppio della guerra) a tasso zero per l'Ucraina - facebook.com facebook
. @jnbarrot : "Storico. L'Europa si accorda su un prestito comune: 90 miliardi di euro che saranno prestati all'Ucraina per permetterle di resistere all'aggressione russa. Mentre la sicurezza europea è in gioco, prendiamo in mano il nostro destino." x.com
