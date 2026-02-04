Questa settimana, molte zone di Ucraina e Moldavia sono rimaste al buio. Le reti elettriche si sono improvvisamente spente, lasciando cittadini e residenti senza luce e riscaldamento. Non si tratta di un attacco diretto, ma di un collasso delle infrastrutture energetiche che preoccupa le autorità e la popolazione.

Pochi giorni fa si sono verificati blackout a catena in Ucraina e in Moldavia. Le reti elettriche si sono spente, lasciando i loro cittadini al buio e senza riscaldamento, nelle rispettive capitali e in alcune regioni. Le autorità escludono si sia trattato di un attacco diretto da parte dei russi. Semplicemente, le loro infrastrutture elettriche sono sull'orlo del collasso. Blackout Il ministro ucraino dell'Energia Denys Shmyhal ha dichiarato che sono avvenuti due incidenti nel giro di pochi minuti, che hanno generato spegnimenti a cascata in diverse zone del Paese. Queste interruzioni si sono riverberate automaticamente sulle sottostazioni, con una disconnessione temporanea delle unità della griglia da cui passa l'energia che arriva dagli impianti nucleari.

© Follow.it - Ucraina e Moldavia al buio: le infrastrutture energetiche sono al collasso, non è stato un attacco diretto

