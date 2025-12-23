Le recenti notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina segnalano un forte attacco russo alle infrastrutture energetiche. Peskov ha affermato che i colloqui di Miami non rappresentano una svolta significativa. Di seguito, gli aggiornamenti più recenti di martedì 23 dicembre 2025, per conoscere gli sviluppi attuali del conflitto.

Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di martedì 23 dicembre 2025. Massiccio attacco russo a infrastrutture ucraine, blackout di emergenza in diverse regioni del Paese. Peskov: "Abbiamo detto che prima ci sarà un processo di lavoro piuttosto scrupoloso, un processo a livello di esperti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare, Putin: “Non esiste altro al mondo”

Leggi anche: Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e le città. Oggi riprendono i colloqui a Miami

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Guerra Ucraina Russia, Kiev: “Nuovi attacchi russi a infrastrutture energetiche”. LIVE; Trump: Trattative proseguono ma c'è odio tra i due paesi. Zelensky, possibili attacchi a Natale; Violento attacco russo con missili e droni su molte regioni dell’Ucraina, la Polonia alza i caccia; Guerra Ucraina-Russia, massiccio attacco russo a infrastrutture energetiche. Peskov: Colloqui Miami non possono considerarsi svolta: ultime news.

Guerra Ucraina-Russia, massiccio attacco russo a infrastrutture energetiche. Peskov: “Colloqui Miami non possono considerarsi svolta”: ultime news - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di martedì 23 dicembre 2025. fanpage.it