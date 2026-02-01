Ucraina le conseguenze dell' attacco russo all' ospedale ostetrico di Zaporizhzhia

I droni russi hanno colpito l’ospedale ostetrico di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina. L’attacco ha ferito almeno tre donne e ha provocato un incendio nella reception del reparto di ginecologia, poi spento. La situazione resta tesa, e le vittime sono state portate via in fretta.

Alcuni droni russi hanno colpito l'ospedale ostetrico di Zaporizhzhia, nel sud dell' Ucraina, ferendo almeno tre donne e provocando un incendio nella reception del reparto di ginecologia, successivamente domato. Un attacco che arriva nonostante, qualche giorno fa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato che Putin aveva accettato di sospendere temporaneamente gli attacchi su Kiev e altre città, poiché la regione è colpita da temperature gelide che hanno causato gravi difficoltà alla popolazione ucraina.

