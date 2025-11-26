Ucraina attacco russo a Zaporizhzhia | feriti e danni a edifici

Attacchi aerei russi hanno colpito la città di Zaporizhzhia, nel sud dell’ Ucraina, causando il ferimento di 18 persone e danneggiando diversi edifici. Un video girato dai servizi di emergenza mostra i vigili del fuoco impegnati a domare diversi incendi violenti. Sette edifici residenziali a più piani, una stazione di servizio, un negozio e altre infrastrutture civili sono stati colpiti durante i raid notturni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: feriti e danni a edifici

Altri contenuti sullo stesso argomento

C’è un piano fra Ucraina e Stati Uniti. Poi c’è un piano russo. Di Micól Flammini - facebook.com Vai su Facebook

Il piano russo per l’Ucraina, le faide interne all’amministrazione Trump e i negoziati a Ginevra: come collegare i punti delle ultime caotiche giornate nella guerra russo-ucraina? Due premesse e due scenari possibili oggi su La Stampa Vai su X

Ucraina, missili russi su Kharkiv e Zaporizhzhia: esplosioni e feriti, Mosca avanza - La Russia ha sferrato un massiccio attacco sul territorio ucraino, lanciando centinaia di droni in diverse zone. Scrive today.it

Ucraina, attacco notturno a Zaporizhzhia, 18 feriti tra cui 12 donne - Il numero dei feriti nell'attacco notturno russo a Zaporizhzhia è salito a 18. Riporta italiaoggi.it

Ucraina-Russia, Zaporizhzhia sotto attacco. Piano di pace, Trump ottimista - Vasta offensiva della Russia in Ucraina, nella regione di Zaporizhzhia, dove sono stati sferrati 771 attacchi su 21 insediamenti nell'arco di 24 ore. Si legge su reggiotv.it