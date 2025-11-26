Ucraina attacco russo a Zaporizhzhia | feriti e danni a edifici

Lapresse.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attacchi aerei russi hanno colpito la città di Zaporizhzhia, nel sud dell’ Ucraina, causando il ferimento di 18 persone e danneggiando diversi edifici. Un video girato dai servizi di emergenza mostra i vigili del fuoco impegnati a domare diversi incendi violenti. Sette edifici residenziali a più piani, una stazione di servizio, un negozio e altre infrastrutture civili sono stati colpiti durante i raid notturni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina attacco russo a zaporizhzhia feriti e danni a edifici

© Lapresse.it - Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: feriti e danni a edifici

Altri contenuti sullo stesso argomento

ucraina attacco russo zaporizhzhiaUcraina, missili russi su Kharkiv e Zaporizhzhia: esplosioni e feriti, Mosca avanza - La Russia ha sferrato un massiccio attacco sul territorio ucraino, lanciando centinaia di droni in diverse zone. Scrive today.it

ucraina attacco russo zaporizhzhiaUcraina, attacco notturno a Zaporizhzhia, 18 feriti tra cui 12 donne - Il numero dei feriti nell'attacco notturno russo a Zaporizhzhia è salito a 18. Riporta italiaoggi.it

ucraina attacco russo zaporizhzhiaUcraina-Russia, Zaporizhzhia sotto attacco. Piano di pace, Trump ottimista - Vasta offensiva della Russia in Ucraina, nella regione di Zaporizhzhia, dove sono stati sferrati 771 attacchi su 21 insediamenti nell'arco di 24 ore. Si legge su reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Attacco Russo Zaporizhzhia