Confermato l'ergastolo per Giampaolo Amato | l’ex medico uccise moglie e suocera con un mix di farmaci

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato l’ergastolo per Giampaolo Amato, condannato per aver ucciso la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo nel 2021, utilizzando un mix di farmaci. La sentenza chiude un procedimento giudiziario iniziato con la condanna in primo grado e sottolinea la gravità del gesto.

