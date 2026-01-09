Confermato l'ergastolo per Giampaolo Amato | l’ex medico uccise moglie e suocera con un mix di farmaci

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato l’ergastolo per Giampaolo Amato, condannato per aver ucciso la moglie Isabella Linsalata e la suocera Giulia Tateo nel 2021, utilizzando un mix di farmaci. La sentenza chiude un procedimento giudiziario iniziato con la condanna in primo grado e sottolinea la gravità del gesto.

La Corte d’Appello di Bologna conferma l’ergastolo a Giampaolo Amato per l’omicidio della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo, avvenuto nel 2021. L’imputato ha ribadito la propria innocenza, ma i giudici hanno accolto la richiesta della Procura generale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

