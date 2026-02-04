Ucchielli boccia la Provincia a tre punte

La polemica tra Ucchielli e Boccia si infiamma sulla riforma delle province. Ucchielli ha bocciato senza mezzi termini l’idea di creare nuove istituzioni, sostenendo che le province attuali sono più che sufficienti. Per lui, parlare di nuove strutture amministrative è un dibattito inutile e fuorviante, che rischia di complicare ulteriormente la gestione locale. La discussione resta aperta, con le parti che si confrontano su come migliorare l’efficienza senza creare confusione.

"Le province esistenti sono più che sufficienti e continuare a parlare di nuove istituzioni amministrative rischia di essere un dibattito forviante". Lo dice Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia, che interviene nel dibattito che ogni tanto torna. "Riproporre oggi una provincia Pesaro–Urbino–Fano, il cosiddetto "PUF", significa restare ancorati a uno schema politico vecchio di cinquant'anni". Ucchielli dice no a nuove province ma poi porta l'acqua al suo mulino, quello della valle del Foglia: "Non possiamo più ragionare come in passato – dice – Vallefoglia e l' Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo sono oggi al centro di una trasformazione che ha ridefinito la geografia demografica, economica e industriale della provincia.

