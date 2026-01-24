Caressa ha espresso una valutazione severa sulla prestazione di Sommer durante la partita di ieri sera a San Siro contro il Pisa. Il giornalista ha sottolineato come la difesa dell’Inter, e in particolare il portiere, debba mantenere standard elevati, evidenziando che anche tre tiri possono portare a tre gol. La sua opinione si allinea con quella di Bergomi, evidenziando l’importanza di una prestazione più solida tra i pali.

Il dibattito sulla prestazione dell'Inter contro il Pisa si sposta negli studi di Radio Deejay, dove Fabio Caressa ha analizzato il momento dei nerazzurri con il suo consueto stile diretto, non risparmiando critiche feroci ad alcuni singoli nonostante il primato a 52 punti. Caressa punge: «Luis Henrique non è da Inter». Il confronto tra l'impatto di Federico Dimarco e la prova incolore di Luis Henrique è stato il tema centrale. Caressa è stato categorico sul brasiliano, sostituito da Chivu già al 34?: Livello inadeguato: «L'avevo già visto con l'Arsenal: i giocatori hanno dei livelli e lui non è il livello dell'Inter.

Caressa boccia Sommer: «Se all'Inter fanno tre tiri prende tre gol. Sulla forza dei nerazzurri la penso come Bergomi, ecco perchè»

