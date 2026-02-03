sindacati ubisoft chiedono dimissioni ceo dopo controversie interne sulle condizioni di lavoro

I sindacati di Ubisoft chiedono le dimissioni del CEO Yves Guillemot. Marc Rutschlé e Chakib Mataoui sostengono che la sua presenza blocca il ritorno alla fiducia tra i lavoratori e la direzione. La richiesta arriva dopo le controversie interne sulle condizioni di lavoro emerse nell’azienda.

I rappresentanti sindacali di Ubisoft, Marc Rutschlé e Chakib Mataoui, hanno lanciato un appello pubblico alle dimissioni del CEO Yves Guillemot, sostenendo che la sua permanenza alla guida dell’azienda è ormai un ostacolo insormontabile alla ricostruzione della fiducia tra management e dipendenti. La richiesta, avanzata in un’intervista rilasciata a Game Developer, arriva in un momento di crescente tensione all’interno del colosso francese dello sviluppo videoludico, segnato da una serie di decisioni che hanno scosso profondamente il mondo interno dell’azienda. Il punto di svolta, secondo i due sindacalisti, è stato l’annuncio della cancellazione di sei progetti in fase avanzata di sviluppo e della successiva ristrutturazione aziendale che ha portato a un’ondata di licenziamenti e riduzioni di personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

