I dipendenti di Ubisoft Paris annunciano uno sciopero contro il CEO Yves Guillemot. L’azione arriva dopo mesi di tensioni interne, con molti che accusano Guillemot di aver contribuito alla crisi dell’azienda. La decisione di fermarsi riguarda l’intero studio, e si tratta di un segnale forte di malcontento tra i lavoratori. La situazione resta tesa, e ora si aspetta di capire quali saranno i prossimi passi dell’azienda.

La tensione interna a Ubisoft ha raggiunto un nuovo punto critico: i dipendenti dello studio Ubisoft Paris hanno annunciato uno sciopero in aperta opposizione al CEO Yves Guillemot, accusato di essere il principale responsabile dell’attuale crisi aziendale. La protesta è legata a una sua visita programmata presso la sede parigina, ma il clima è ormai apertamente conflittuale, con le recenti ristrutturazioni che hanno inciso profondamente sull’organizzazione interna del gruppo. Il caso evidenzia una frattura sempre più netta tra vertici e forza lavoro. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, la visita di Guillemot era prevista per il 3 febbraio 2026 e avrebbe dovuto servire a verificare lo stato di avanzamento dei progetti in sviluppo presso Ubisoft Paris, il più grande studio francese del gruppo con circa 700 dipendenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Ubisoft Paris, i dipendenti disprezzano il CEO Yves Guillemot ed organizzano uno sciopero

Approfondimenti su Ubisoft Paris

I dipendenti di Ubisoft hanno deciso di scioperare dopo l’annuncio dei licenziamenti in azienda.

Ubisoft ha annunciato la chiusura di Ubisoft Halifax, lo studio canadese coinvolto nello sviluppo di Rainbow Six e Assassin’s Creed.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ubisoft Paris

Argomenti discussi: Ubisoft, la ristrutturazione genera frustrazione: i dipendenti sono in allarme; LA DEI ha solo migliorato le cose dentro Ubisoft e non ha influito sul valore delle azioni; Ubisoft: indetto uno sciopero a seguito degli ultimi avvenimenti; Gli impiegati delle Creative House di Ubisoft temono il licenziamento, ecco come sono stati distribuiti gli studi.

I dipendenti di Ubisoft Paris disprezzano il CEO Yves Guillemot e non vogliono vederloI dipendenti della sede parigina di Ubisoft hanno preso una posizione netta contro il CEO Yves Guillemot: non lo vogliono vedere. multiplayer.it

Tira una brutta aria in Ubisoft Paris: i dipendenti sono ostili verso Yves GuillemotSembrerebbe che vi sia parecchio astio da parte dei dipendenti Ubisoft nei confronti di Yves Guillemot, il CEO dell'azienda. Sembrerebbe che in quel di Ubisoft Paris si stiano organizzando per scioper ... msn.com

Ubisoft. . Genera il caos in For Honor con il nuovo eroe Wu Lin, Juren. Disponibile dal 29 gennaio 2026. - facebook.com facebook