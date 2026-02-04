ubisoft i rappresentanti sindacali chiedono le dimissioni del ceo yves guillemot

Le tensioni tra i dipendenti di Ubisoft e la dirigenza sono esplose. Due rappresentanti sindacali hanno chiesto le dimissioni di Yves Guillemot, sostenendo che finché lui resterà alla guida, non ci sarà modo di ricostruire un rapporto di fiducia. La situazione si fa sempre più tesa e potrebbe portare a nuovi sviluppi nei prossimi giorni.

Le tensioni interne a Ubisoft hanno raggiunto un nuovo punto critico, visto che due rappresentanti sindacali della società francese hanno dichiarato che sarà impossibile ricostruire un rapporto di fiducia tra dirigenza e dipendenti finché Yves Guillemot resterà alla guida dell’azienda. Le affermazioni arrivano dopo una serie di decisioni considerate traumatiche, tra cui cancellazioni di progetti, chiusure di studi e una profonda riorganizzazione interna. Il clima descritto è di forte malcontento, con una frattura ormai aperta tra management e forza lavoro. Secondo Marc Rutschlé e Chakib Mataoui (grazie a Gamedeveloper ), rappresentanti del sindacato Solidaires Informatique attivi negli studi Ubisoft Paris, l’ultimo “reset” annunciato dall’azienda ha generato panico e rabbia diffusi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

