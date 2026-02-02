Dentro la Snow Polo World Cup St Moritz 2026 fra adrenalina glamour e royals | il nostro racconto

St. Moritz si prepara a vivere un’altra giornata di emozioni. La 41esima edizione della Snow Polo World Cup ha preso il via sul lago ghiacciato, con i grandi campioni pronti a sfidarsi tra adrenalina e stile. Tra i vip e i royal, l’atmosfera è già vivace: il ghiaccio diventa teatro di partite intense, mentre il pubblico si gode lo spettacolo in un mix di sport e glamour.

Il lago ghiacciato si è trasformato ancora una volta in un palcoscenico naturale mozzafiato, incastonato tra le vette innevate illuminate dal sole. Uno scenario fiabesco che ha attirato spettatori provenienti da tutta Europa e dal resto del mondo: aristocratici, vip americani, imprenditori, appassionati, tutti riuniti intorno al campo di gioco. Un pubblico internazionale e cosmopolita, attratto da uno degli eventi sportivi più iconici del panorama alpino. Dal 1985, la Snow Polo World Cup St. Moritz rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno alpino, capace di fondere sport e lifestyle come nessun altro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

