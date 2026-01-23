Heritage e autenticità US Polo Assn veste i campioni di St Moritz

U.S. Polo Assn., marchio sportivo ufficiale della USPA, si presenta come sponsor ufficiale delle maglie e dell’abbigliamento alla 41ª edizione dello Snow Polo World Cup St. Moritz. Un’occasione per valorizzare l’eredità e l’autenticità del brand, che unisce stile e tradizione nel contesto esclusivo di questa competizione internazionale.

di Egidio Scala U.S. Polo Assn., brand sportivo ufficiale della United States Polo Association (USPA), farà il suo debutto come Official Jersey and Apparel Sponsor della 41ª edizione dello Snow Polo World Cup St. Moritz, che si terrà da oggi a domenica 2026 sull’iconico lago ghiacciato di St. Moritz. La partnership inaugurale di U.S. Polo Assn. con il più prestigioso e leggendario torneo di snow polo al mondo conferma l’autenticità del brand nel mondo del polo e il suo continuo impegno nel sostenere questo sport a livello globale. Snow Polo World Cup St. Moritz 2026 si preannuncia come un’edizione da record, con una richiesta di biglietti senza precedenti, giocatori internazionali di élite e un’attenzione mediatica globale concentrata su uno dei tornei di polo sulla neve più importanti al mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Heritage e autenticità. U.S. Polo Assn. veste i campioni di St. Moritz

Leggi anche: U.S. Polo Assn., debutta la collezione FW 26/27 a Pitti Uomo

Leggi anche: U.S. POLO ASSN. svela la nuova collezione FW 26/27 a Pitti Uomo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Heritage e autenticità. U.S. Polo Assn. veste i campioni di St. Moritz; Brioni: la collezione Autunno-Inverno 2026-27 è un Grand Tour attraverso l’Italia; D.A.T.E. a Pitti Uomo supera i confini della sneaker con Chiantishire.

Heritage e autenticità. U.S. Polo Assn. veste i campioni di St. Moritzdi Egidio Scala U.S. Polo Assn., brand sportivo ufficiale della United States Polo Association (USPA), farà il suo debutto come ... quotidiano.net

Vestono (tra gli altri) Damiano David, ma non si è ancora parlato abbastanza di Giuliva Heritage. O almeno non in ItaliaLa verità di un'autenticità ragionata. La storia (e il successo) di Giuliva Heritage nelle parole di Margherita Cardelli e Gerardo Cavaliere. Sei cappotti da donna esposti su una rella, in uno ... vogue.it

Old money style by Rodolfo Pellizzari. La collezione che celebra l’heritage della nostra azienda, tra eleganza senza tempo e autenticità - facebook.com facebook