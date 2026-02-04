Turismo | eDreams Prime in Italia da abbonati valutazioni del 36% superiori rispetto a non iscritti
eDreams Odigeo lancia i nuovi dati sul servizio Prime in Italia. Secondo le ultime valutazioni, gli abbonati sono più soddisfatti del 36% rispetto a chi non si è iscritto. La piattaforma di viaggi leader nel mondo conferma così la qualità del suo servizio, attirando sempre più clienti italiani.
(Adnkronos) – eDreams Odigeo (di seguito 'la società' o in breve 'eDO'), la piattaforma di abbonamenti di viaggio leader nel mondo, ha diffuso oggi i nuovi dati sulla soddisfazione dei clienti relativi al servizio Prime in Italia. I dati indicano che il sentiment degli iscritti ha raggiunto un nuovo massimo storico, con un net promoter. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su eDreams Prime
Il crollo del turismo in Italia era una balla. Rispetto al 2024 gli arrivi e le presenze sono aumentati
eDreams contestato per pratiche commerciali sleali nel programma Prime
Ultime notizie su eDreams Prime
Argomenti discussi: Antitrust multa eDreams, sanzione da milioni per pratiche commerciali scorrette; Nkunku lo salta, Ravaglia lo abbatte: calcio di rigore giusto in Bologna-Milan?.
All’Expo della Maratona Maga Circe passate a trovare i ragazzi di Treks Adventure, una realtà giordana specializzata nel turismo d'avventura e nell'escursionismo d'alta qualità, con sede ad Amman. Lo scorso anno abbiamo avuto il piacere di partecipare alla - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.