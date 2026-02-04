eDreams contestato per pratiche commerciali sleali nel programma Prime

Questa mattina alle 9.21, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato eDreams con 9 milioni di euro. La motivazione principale riguarda pratiche commerciali sleali nel suo programma Prime. L’azienda, uno dei maggiori portali europei per voli e hotel, si trova ora sotto accusa per aver ingannato i clienti con promozioni e offerte che non sempre corrispondevano alla realtà. La decisione arriva dopo settimane di indagini e segnalazioni da parte dei consumatori.

Il 4 febbraio 2026, alle 9.21, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha colpito con una sanzione da 9 milioni di euro eDreams, uno dei principali portali europei per la prenotazione di voli e hotel. La multa non è un semplice aggiustamento di conti: è una condanna severa per pratiche commerciali sleali, in particolare per l’uso sistematico di *dark patterns* all’interno del programma Prime, il servizio di abbonamento premium che promette sconti, flessibilità e servizi esclusivi. L’Antitrust ha stabilito che l’azienda ha esercitato pressioni indebite sui consumatori, manipolando le scelte attraverso interfacce progettate per confondere, spingere e accelerare l’adesione al piano a pagamento, spesso senza che l’utente ne sia pienamente consapevole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

