Massolin Inter Tommaso Turci sicuro | Al Modena non hanno capito che…

Tommaso Turci non ha dubbi: al Modena non hanno capito cosa significa affrontare l’Inter. Durante una diretta, il giornalista ha commentato le ultime prestazioni del club emiliano, sottolineando che la squadra di casa sembra ancora lontana dal riuscire a contenere i nerazzurri. Turci ha spiegato che l’Inter ha dimostrato finora di essere troppo forte per il Modena, che invece sembra non aver ancora trovato le risposte giuste in campo. La partita si avvicina e i tifosi nerazzurri aspettano di vedere se l’Inter saprà

Inter News 24 Massolin Inter, Tommaso Turci sicuro: «Al Modena non hanno capito che.». Segui le ultimissime sul club nerazzurro. Il calciomercato della Beneamata continua a regalare profili di grande interesse, capaci di accendere immediatamente l’entusiasmo degli addetti ai lavori. Recentemente, ai microfoni di DAZN (fonte originale della notizia), il noto giornalista e inviato da bordocampo Tommaso Turci, professionista stimato per la sua capacità di leggere in anticipo le dinamiche di spogliatoio, ha espresso un giudizio estremamente positivo su uno degli ultimi colpi del club meneghino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Massolin Inter, Tommaso Turci sicuro: «Al Modena non hanno capito che…» Approfondimenti su Massolin Inter Massolin Inter, i nerazzurri piombano sul centrocampista: pronta l’offerta al Modena I nerazzurri hanno messo gli occhi su Massolin. Calciomercato Inter, bloccato Massolin: accordo verbale col Modena, cifre e dettagli dell’operazione L’Inter ha bloccato l’accordo con il Modena per Massolin. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Massolin Inter Turci (DAZN): Massolin, nessuno a Modena ha capito una cosa. L’Inter lo ha preso dopoFocus sulle qualità del giocatore del Modena che vestirà la magia nerazzurra ... msn.com Che ne pensate di Massolin all'Inter - facebook.com facebook #Massolin come Rabiot Decisamente no: ecco chi è il nuovo acquisto dell' #Inter x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.