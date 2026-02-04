Interisti non sapete chi è Massolin? Ve lo spiega Tommi Turci di DAZN

L’Inter ha appena ufficializzato l’arrivo di Yanis Massolin, il centrocampista francese che ha già attirato l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi. Tommi Turci di DAZN ha spiegato chi è davvero il giocatore, sottolineando le sue caratteristiche fuori dal comune. I tifosi nerazzurri sono curiosi di vederlo in azione e di capire che ruolo potrà avere in squadra.

Massolin. L'arrivo di Yanis Massolin all' Inter continua a far parlare addetti ai lavori e osservatori, soprattutto per le caratteristiche fuori dal comune del centrocampista francese. Tra i più convinti estimatori c'è Tommaso Turci, giornalista e inviato di DAZN, che da mesi segue con attenzione il percorso del classe 2002, rimasto impresso per qualità tecniche e presenza fisica difficili da trovare nello stesso giocatore. Turci non usa mezzi termini nel descrivere Massolin, sottolineando come il suo impatto visivo sia stato immediato: " Questo ragazzone di 197 centimetri mi ha rubato l'occhio da diversi mesi.

