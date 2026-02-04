Tumori prevenibili | quali sono i più diffusi e come ridurre il rischio

La maggior parte dei tumori si può evitare. Uno studio rivela che quasi quattro casi su dieci potrebbero essere prevenuti intervenendo sui fattori di rischio che si possono modificare, come il fumo, l’alimentazione e lo stile di vita. La notizia arriva in un momento in cui la prevenzione diventa sempre più importante per ridurre la pressione sui servizi sanitari.

Quasi quattro tumori su dieci potrebbero essere evitati intervenendo sui principali fattori di rischio modificabili. È quanto emerge dall’ultima analisi congiunta dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), pubblicata alla.🔗 Leggi su Today.it

