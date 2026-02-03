Tumori 4 su 10 sono prevenibili | le 30 cause più comuni Dal cancro allo stomaco all' utero come evitare che si manifestino
Quattro casi su dieci di tumore potrebbero essere evitati se si intervenisse sulle cause più comuni. Molti di questi tumori, dal cancro allo stomaco all'utero, si potrebbero prevenire modificando abitudini di vita o riducendo le infezioni legate al rischio. È una strada che può fare molta differenza, ma spesso si sottovaluta.
Quattro casi di tumore su 10 potrebbero essere prevenuti nel mondo agendo sulle principali cause evitabili, dagli stili di vita alle infezioni note per essere associate a un aumento del rischio.
Tumori, prevenibili fino a 4 su 10: nuova analisi globale di Oms e Iarc
In tutto il mondo, fino a quattro casi di cancro su dieci potrebbero essere evitati se si intervenisse sui fattori di rischio più noti.
A Chieti il numero più alto di interventi per tumori dell'utero, primato anche per le procedure in robotica
A Chieti si registra il numero più elevato di interventi per tumori dell'utero in Abruzzo, con la clinica ostetrica e ginecologica dell'ospedale che si distingue anche per l'uso di procedure robotiche.
I tumori a insorgenza precoce sono una realtà in aumento: colon, pancreas e polmone colpiscono sempre più spesso anche prima dei 50 anni e, secondo le stime, i casi di tumore del colon a esordio giovanile potrebbero aumentare dell’80% entro il 2040. Og - facebook.com facebook
