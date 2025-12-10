Tumori 31mila casi all’anno in Emilia Romagna Oggi si guarisce sempre di più oltre 19mila le vite salvate

In Emilia-Romagna, ogni anno si registrano circa 31mila nuovi casi di tumore, con oltre 19mila vite salvate grazie ai progressi della medicina. In occasione dei 60 anni dell’oncologia regionale, si riflette sui traguardi raggiunti e sulle prospettive future, analizzando i tre anni di attività della rete oncologica e emato-oncologica locale.

Bologna, 10 dicembre 2025 - I 60 anni dell’oncologia in Emilia-Romagna. Un’occasione per fare un bilancio dei tre anni della rete oncologica ed emato-oncologica regionale, ma anche per guardare più indietro, e a un orizzonte più ampio che porta il futuro. Tanti i contenuti nel convegno di questa mattina in Regione, in viale della Fiera 8, a partire dall’intervento di Massimo Fabi, assessore regionale alle Politiche per la salute”. De Pascale: “Oggi si guarisce sempre di più”. “In questi 60 anni la lotta ai tumori ha compiuto passi da gigante e se solo fino a pochissimo tempo fa, una diagnosi tumorale spesso equivaleva a una sentenza definitiva, oggi non lo è più - ha sottolineato il presidente della Regione Michele de Pascale in una nota stampa-. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it