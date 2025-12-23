Tumori 4.700 casi l' anno con mutazione Brca oncologi | Velocizzare accesso a test genetici

In Italia, circa il 10% dei casi di tumore al seno e all’ovaio è attribuibile a mutazioni genetiche, come Brca. Ogni anno si registrano circa 4.700 diagnosi di tumori con questa caratteristica. Gli oncologi sottolineano l’importanza di accelerare l’accesso ai test genetici, fondamentali per individuare tempestivamente le predisposizioni e migliorare le strategie di prevenzione e trattamento.

Milano, 23 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia un caso su 10 di cancro al seno e all'ovaio è ereditario. Alle due varianti patogenetiche Brca1 e Brca2 - note al grande pubblico come i 'geni Jolie' per la risonanza mondiale avuta anni fa dalla storia personale dell'attrice hollywoodiana - sono attribuibili 4.700 nuove neoplasie ogni anno. Per queste pazienti, e per i loro familiari, vanno resi più velocemente disponibili i test genetici per individuare la presenza delle alterazioni, chiedono gli esperti. Tuttavia, più della metà dei malati e dei loro parenti lamenta liste d'attesa troppo lunghe per accedere a fondamentali esami salvavita.

