“Oggi, sabato 20 dicembre 2025, completo 5 anni di terapia ormonale dopo la diagnosi di tumore al seno a fine 2019”. Lo ha annunciato con un post su Instagram Carla Bruni: a sei anni dalla diagnosi che ha ricevuto alla fine del 2019, ha concluso il ciclo di terapia ormonale previsto, dicendosi “grata” alla scienza per averla inventata e rivolgendo un accorato appello alle donne, ovvero di sottoporsi allo screening preventivo annualmente. Carla Bruni parla del tumore. L’ex modella ed ex Première dame di Francia, Carla Bruni, ha parlato spesso del tumore che le è stato diagnosticato nel 2019: ha seguito il percorso previsto per trattare il tumore, ovvero l’intervento chirurgico, la radioterapia e la terapia ormonale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carla Bruni termina la terapia ormonale di 5 anni dopo la diagnosi di tumore al seno: “Grata”

Leggi anche: Cassano (Direttore IEO): "Ad Haiti il tumore al seno è la seconda causa di morte, abbiamo costruito da zero un percorso di diagnosi, chirurgia e terapia"

Leggi anche: Tumore al seno. La Asl Tse promuove la conoscenza del percorso di diagnosi e cura