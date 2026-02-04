Durante un episodio del podcast con l’ex vicedirettore dell’Fbi Dan Bongino, Donald Trump ha detto che il Partito repubblicano dovrebbe intervenire nelle operazioni di voto in almeno 15 zone. Trump non ha nascosto il suo intento di controllare direttamente le elezioni, spingendo per un intervento più deciso nelle procedure di voto.

America oggi «Nazionalizzare il sistema di voto», così il tycoon punta a uscire dalla crisi dei consensi. Tanto ampia da perdere una roccaforte in Texas È un'ulteriore escalation nella campagna di Trump contro il sistema elettorale. Finora l'attacco si era concentrato "solo" su richieste di regole più severe e su indagini sui presunti brogli, nel solco della narrativa complottista inaugurata dopo la sconfitta del 2020 contro Joe Biden. Sfortunatamente per lui, i desideri di Trump entrano in rotta di collisione con la Costituzione degli Stati Uniti.

Trump vuole occupare anche le elezioni

Mancano meno di dieci mesi alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, e Donald Trump si prepara a influenzare il processo elettorale.

