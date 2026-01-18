Trump pensa già alle elezioni di metà mandato E vuole influenzarle

Mancano meno di dieci mesi alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, e Donald Trump si prepara a influenzare il processo elettorale. Fin dalla sua riconferma come presidente, avvenuta a gennaio dell’anno scorso, l’ex mandatario ha indirizzato attenzione e strategie verso questa importante tornata elettorale, che potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico americano.

(Adnkronos) – Mancano meno di dieci mesi alle prossime elezioni di metà mandato nel Congresso degli Stati Uniti, eppure Donald Trump fin da quando è diventato di nuovo presidente – a gennaio dello scorso anno – non ha pensato ad altro. E per evitare che i Democratici possano vincere in maniera schiacciante il prossimo novembre – in quello che chiamano tsunami blu – e riprendersi il controllo del Senato e della Camera dei Rappresentanti, Trump sta cercando di cambiare la maniera in cui si vota da sempre negli USA. “Dobbiamo vincere le elezioni di metà mandato, perché se non vinciamo, succederà che. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

