Trump pensa già alle elezioni di metà mandato E vuole influenzarle

Mancano meno di dieci mesi alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, e Donald Trump si prepara a influenzare il processo elettorale. Fin dalla sua riconferma come presidente, avvenuta a gennaio dell’anno scorso, l’ex mandatario ha indirizzato attenzione e strategie verso questa importante tornata elettorale, che potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico americano.

