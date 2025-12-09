Trump attacca di nuovo Zelensky | Vuole continuare la guerra per evitare le elezioni ma sta perdendo
Donald Trump torna ad attaccare Volodymyr Zelensky. Nel giorno in cui il leader di Kiev dovrebbe presentare agli Usa il piano di pace rivisto, “senza i punti anti-ucraini”, il capo della Casa Bianca rispolvera la retorica tanto amata dal Cremlino, ovvero quella delle elezioni che - a causa della. 🔗 Leggi su Today.it
Trump attacca nuovamente seth meyers di nbc
Maduro:Trump ci attacca? E' la sua fine
Trump attacca l’Europa: “È una civiltà in declino”. L’analista: parole spietate, odia il modello Ue
Nardella: “Conte, attacca Trump. Sul presidente americano i 5 stelle ci devono seguire. Per trattare con Putin la Ue nomini Merkel. Il punto di caduta per trovare una convergenza è il riarmo europeo e non nazionale”. Di Gianluca De Rosa - facebook.com Vai su Facebook
Nardella: “Conte, attacca Trump. Sul presidente americano i 5 stelle ci devono seguire. Per trattare con Putin la Ue nomini Merkel. Il punto di caduta per trovare una convergenza è il riarmo europeo e non nazionale”. Di @GianlucaDeRosaS Vai su X
Ucraina, Trump a Zelensky: sta perdendo, accetti la cosa - Il Presidente Usa in un'intervista con Politico, sottolinea le significative perdite territoriali dell'Ucraina, invitando Zelensky ad accettare la realtà e criticando l'Europa per il suo insufficiente ... Da msn.com
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it