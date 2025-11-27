Nel suo video messaggio dalla Florida, dove sta trascorrendo il Giorno del Ringraziamento, il presidente Donald Trump ha sottolineato che l'uomo fermato per la sparatoria di Washington "è stato portato qui dall'amministrazione Biden nel settembre 2021". "Questo atroce assalto è stato un atto di malvagità, un atto di odio e un atto di terrore", ha dichiarato Trump, promettendo che la sua amministrazione "riconsidererà ogni singolo straniero entrato nel nostro Paese dall'Afghanistan" durante la presidenza del suo predecessore Joe Biden. Trump si è lanciato in una veemente invettiva contro l'immigrazione, che ha definito "la più grande minaccia alla sicurezza nazionale", accusando il suo predecessore di aver permesso l'ingresso di "milioni" di stranieri negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump accusa Biden: “Ha portato negli Usa l'autore della sparatoria”. Ed esplode contro l'immigrazione