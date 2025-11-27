Trump accusa Biden | Ha portato negli Usa l' autore della sparatoria Ed esplode contro l' immigrazione
Nel suo video messaggio dalla Florida, dove sta trascorrendo il Giorno del Ringraziamento, il presidente Donald Trump ha sottolineato che l'uomo fermato per la sparatoria di Washington "è stato portato qui dall'amministrazione Biden nel settembre 2021". "Questo atroce assalto è stato un atto di malvagità, un atto di odio e un atto di terrore", ha dichiarato Trump, promettendo che la sua amministrazione "riconsidererà ogni singolo straniero entrato nel nostro Paese dall'Afghanistan" durante la presidenza del suo predecessore Joe Biden. Trump si è lanciato in una veemente invettiva contro l'immigrazione, che ha definito "la più grande minaccia alla sicurezza nazionale", accusando il suo predecessore di aver permesso l'ingresso di "milioni" di stranieri negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
TRUMP ALZA A PIÚ DEL 100% I DAZI CONTRO LA PASTA ITALIANA Sembra una provocazione, ma è uno scenario reale: la pasta italiana rischia di diventare un prodotto di lusso negli Stati Uniti. Washington accusa i produttori italiani di vendere a prezzi “tro - facebook.com Vai su Facebook
Trump firma la legge per pubblicare gli Epstein files, poi accusa i dem (e venerdì riceve Mamdani) Vai su X
Usa, Trump punta il dito contro Biden dopo la sparatoria di Washington. Ed esplode contro l'immigrazione - Nel suo video messaggio dalla Florida, dove sta trascorrendo il Giorno del Ringraziamento, il presidente Donald Trump ha sottolineato che l'uomo ... Si legge su iltempo.it
Sparatoria a Washington, Trump: "Sospettato entrato in Usa con amministrazione Biden" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sparatoria a Washington, Trump: 'Sospettato entrato in Usa con amministrazione Biden' ... Scrive tg24.sky.it
Rahmanullah Lakanwal: lo sparatore di Washington è un afghano. Trump: «In Usa per colpa di Biden» - Si chiama Rahmanullah Lakanwal, ha 29 anni ed è arrivato dall'Afghanistan l'uomo che ha ferito soldati della Guardia Nazionale a Washington ... Lo riporta msn.com