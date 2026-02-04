Truffe ad anziani con la tecnica del finto incidente a Ronciglione per migliaia di euro arrestata 43enne

Una donna di 43 anni è stata arrestata a Ronciglione con l’accusa di aver truffato un’anziana fingendo un incidente. La donna si era presentata come un soccorritore e aveva convinto la vittima a consegnarle denaro e gioielli, che poi sono stati recuperati. La truffa ha fruttato migliaia di euro.

Un arresto con recupero di preziosi per un valore di 15.000 euro: questo il bilancio al termine di un’operazione della Polizia di Stato a Ronciglione, dove una donna di 43 anni di origine campana è stata fermata in flagranza di truffa ai danni di un’anziana. L’intervento è stato condotto nell’ambito dei servizi di prevenzione delle truffe contro le persone più vulnerabili, come comunicato dalla Questura di Viterbo. Truffe ai danni di anziani a Ronciglione L'auto sospetta e il pedinamento L'ingresso nel palazzo e la fuga Il controllo e il ritrovamento dei preziosi La dinamica della truffa L'arresto e le conseguenze Truffe ai danni di anziani a Ronciglione L’operazione si è svolta nella giornata del 30 gennaio e ha visto impegnata la Squadra Mobile della Questura di Viterbo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Truffe ad anziani con la tecnica del finto incidente a Ronciglione per migliaia di euro, arrestata 43enne Approfondimenti su Ronciglione Truffe Truffe agli anziani con la tecnica del finto avvocato, 550mila euro di refurtiva, 2 arresti Milano, rapine e truffe ad anziani con tecnica finto carabiniere: 21 misure cautelari A Milano, un'organizzazione criminale specializzata in truffe e rapine agli anziani è stata smantellata con 21 misure cautelari. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ronciglione Truffe Argomenti discussi: Truffe agli anziani: un'industria fatta di dati rubati, trasfertisti e numeri delle forze dell'ordine clonati; Truffe agli anziani, due denunciati a Porto d’Ascoli; Truffe agli anziani. I consigli dei carabinieri; Udine rafforza la prevenzione contro le truffe agli anziani. Via libera ad un progetto di prevenzione e contrasto alle truffe digitali. Truffe ad anziani con la tecnica del finto incidente a Ronciglione per migliaia di euro, arrestata 43enneDonna di 43 anni arrestata a Ronciglione per truffa: fingeva incidente per ottenere denaro e gioielli da un'anziana, recuperati 15.000 euro. virgilio.it Truffe agli anziani, incontro con i carabinieri per riconoscere i raggiriL’appuntamento è fissato per le 18.30 di giovedì 5 febbraio, presso le ex scuole della frazione Villanova, in via Marconi 24 ... laprovinciacr.it Truffe agli anziani, come difendersi: incontro informativo a Isernia con le forze dell’ordine. I consigli della polizia di Stato a tutela dei soggetti particolarmente fragili: "Nel dubbio chiamate sempre i numeri d'emergenza" GUARDA IL VIDEO - facebook.com facebook @vediamocitv2000 dal 2-6 feb: truffe online agli anziani, cura piante in inverno, carenza medici di famiglia. Con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese ore 10:30 su @TV2000it On demand su #Play2000 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.