Milano rapine e truffe ad anziani con tecnica finto carabiniere | 21 misure cautelari

A Milano, un'organizzazione criminale specializzata in truffe e rapine agli anziani è stata smantellata con 21 misure cautelari. I membri si spacciavano per carabinieri, entrando negli appartamenti con false giustificazioni e derubando oro e gioielli, che successivamente rivendevano sia in Italia sia all’estero.

(Adnkronos) – Avvicinavano gli anziani di rientro a casa fingendosi carabinieri, con una scusa entravano negli appartamenti e dopo pochi minuti ne uscivano con oro e gioielli da rivendere in Italia e all'estero. Questa la strategia messa a punto da un'organizzazione con base nel quartiere milanese di Muggiano. Ventuno dei componenti sono destinatari di misure.