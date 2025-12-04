Truffe agli anziani con la tecnica del finto avvocato 550mila euro di refurtiva 2 arresti
Truffe agli anziani con la tecnica del “finto avvocato”: la Polizia di Stato di Monza ha arrestato un uomo di 32 anni e una donna di 34, entrambi italiani, ritenuti responsabili di una lunga serie di raggiri e furti in abitazione. L’ordinanza di arresti domiciliari è stata emessa dal gip su richiesta della Procura di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Argomenti simili trattati di recente
#Conferenza informativa #gratuita: "Truffe conoscere per evitare"? Campagna di #prevenzione per il contrasto delle #truffe agli #anziani #CTCU #informazioni #tutela Vai su X
#2dicembre Le truffe agli anziani sono tra i reati più odiosi. Ecco il primo dei due spot di sensibilizzazione realizzati dall’Ufficio Sicurezza Urbana, a conclusione del percorso che il Comando di Polizia Locale ha portato avanti nel corso del 2025 per rafforzare l - facebook.com Vai su Facebook
Truffe agli anziani con la tecnica del finto avvocato, 550mila euro di refurtiva, 2 arresti - Truffe agli anziani con la tecnica del “finto avvocato”: la Polizia di Stato di Monza ha arrestato un uomo di 32 anni e una donna di 34, entrambi ... Lo riporta ilnotiziario.net
Truffe agli anziani, Milano: persi soldi e case con investimenti finti - Le truffe digitali continuano a mietere vittime, con un impatto particolarmente forte tra gli anziani, spesso dotati di un patrimonio significativo ma meno abit ... Come scrive tecnoandroid.it
Truffe agli anziani, smantellata gang: colpi in tutta Italia, anche a Como - Ma le loro truffe sono state messe a segno in numerose città, anche nel comasco ... Si legge su rainews.it
Truffe del “finto maresciallo” agli anziani, condanne per 85 anni: coinvolto anche l’attore di Gomorra - La banda di truffatori napoletani aveva messo a segno 45 colpi e nove tentativi, per un totale di 700mila euro circa. Come scrive msn.com
Carabinieri tra i cittadini: incontri nelle chiese irpine per prevenire le truffe agli anziani - Continuano nei comuni dell’Irpinia le iniziative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino dedicate alla prevenzione delle truffe, con particolare attenzione agli anziani. Segnala irpiniaoggi.it
Truffe agli anziani, smantellata banda: 11 misure cautelari - Operazione della Polizia di Stato di Padova tra Veneto e Campania con lo smantellamento di una associazione per delinquere finalizzata a estorsioni e truffe agli anziani, compiute con la tecnica del ' ... Come scrive rainews.it