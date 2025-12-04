Truffe agli anziani con la tecnica del finto avvocato 550mila euro di refurtiva 2 arresti

Truffe agli anziani con la tecnica del “finto avvocato”: la Polizia di Stato di Monza ha arrestato un uomo di 32 anni e una donna di 34, entrambi italiani, ritenuti responsabili di una lunga serie di raggiri e furti in abitazione. L’ordinanza di arresti domiciliari è stata emessa dal gip su richiesta della Procura di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

