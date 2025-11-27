Si sono presentati come carabinieri e hanno inscenato un caso circa un grave incidente stradale e, sfruttando paura e confusione, sono riusciti a farsi consegnare contanti e gioielli per un valore complessivo di circa 15.500 euro. Ma la loro fuga è durata poco. Due uomini, entrambi originari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Truffa del falso incidente in trasferta: anziana truffata per oltre 15mila euro