Truffa del falso incidente in trasferta | anziana truffata per oltre 15mila euro
Si sono presentati come carabinieri e hanno inscenato un caso circa un grave incidente stradale e, sfruttando paura e confusione, sono riusciti a farsi consegnare contanti e gioielli per un valore complessivo di circa 15.500 euro. Ma la loro fuga è durata poco. Due uomini, entrambi originari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
