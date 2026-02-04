È tornato libero il ragazzo di 15 anni fermato dalla Guardia di Finanza con circa 100 grammi di hashish e una sommetta di denaro in banconote di piccolo taglio. Dopo il fermo, il minore è stato rilasciato e adesso si trova a casa. La vicenda ha suscitato sorpresa tra gli abitanti della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto È tornato libero il quindicenne della provincia di Benevento fermato dalla Guardia di Finanza con circa 100 grammi di hashish e denaro in banconote di piccolo taglio. Questa mattina, davanti al Tribunale per i Minorenni di Napoli, si è svolta l’udienza di convalida. Il Pubblico Ministero aveva chiesto il collocamento del ragazzo in comunità, misura ritenuta necessaria a seguito del sequestro della droga e del denaro, considerati indizi di una possibile attività di spaccio. Il giudice, però, ha deciso di non accogliere la richiesta, lasciando il minore in stato di libertà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trovato con 100 grammi di hashish e soldi, 15enne torna libero

Approfondimenti su Benevento Guardia

La polizia ha arrestato ieri sera Donato Donatei, 62 anni di Parabita.

Martedì 7 gennaio, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo di 35 anni, di origine tunisina e senza fissa dimora, presso l’ex ippodromo Le Mulina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Benevento Guardia

Argomenti discussi: Niscemi, trovato con oltre 100 grammi di hashish: denunciato 25enne; Trovato con 100 grammi di hashish e kit per il confezionamento: arrestato 62enne; Trovato con 100 grammi di hashish e kit per il confezionamento: arrestato 62enne; Fermato in auto, ha la marijuana: scatta il blitz in casa, trovati oltre 100 grammi di droga.

Trovato con 100 grammi di hashish e kit per il confezionamento: arrestato 62enneNuovi guai per un uomo di Parabita, già noto alle forze dell’ordine, e condotto in carcere per una presunta attività di spaccio: il materiale ritrovato è stato sottoposto a sequestro. Denunciata anche ... lecceprima.it

Trovato con 100 grammi di hashish: 20enne denunciato dai carabinieriCon il Palio sono scattati anche i controlli da parte dei militari di Fabriano con sei equipaggi delle Stazioni Carabinieri e del Nucleo Radiomobile e il supporto di un cane antidroga del Nucleo ... ilrestodelcarlino.it

Spaccio di droga, arrestate due persone. Un 33enne è stato trovato in possesso a Siracusa di 110 dosi di cocaina e 780 euro. Un 62enne di Noto aveva 54 grammi di cocaina, 3 grammi tra crack e marijuana e materiale vario per il confezionamento e la pesatu - facebook.com facebook

Trovato con 9 grammi di cocaina: arrestato spacciatore a Ghedi x.com