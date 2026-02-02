Osama Zoghlami si aggiudica il Trofeo Sant’Agata dopo aver battuto Meucci nel derby azzurro. La gara ha mostrato due approcci diversi del mezzofondo italiano, con Zoghlami che ha preso il comando e ha resistito fino alla fine. Nel frattempo, la competizione femminile è stata dominata da Santonocito, che ha chiuso in modo netto la prova.

Osama Zoghlami ha conquistato il Trofeo Sant’Agata, imponendosi in una gara che ha acceso il confronto tra due stili diversi del mezzofondo italiano. La prova si è svolta a Catania, lungo il circuito cittadino di via Vittorio Emanuele, domenica 1° febbraio 2026, in un clima di temperature miti e cielo prevalentemente sereno. Il maratoneta dell’Aeronautica Militare ha chiuso in 29 minuti e 24 secondi, confermando il suo dominio su un percorso che ha sempre favorito la sua tecnica e la sua gestione del ritmo. Il suo avversario più temibile era Daniele Meucci, il veterano del C.S. Esercito, campione europeo nel 2010 e ancora in forma a oltre trent’anni di carriera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zoghlami batte Meucci nel derby azzurro, Santonocito domina la gara femminile nel Trofeo Sant’Agata

