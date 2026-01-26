Autovia rinnova il suo sostegno al Trofeo Sant’Agata

Autovia conferma il suo impegno a supporto del Trofeo Sant’Agata, evento sportivo che si terrà a Catania il 2 febbraio. L’appuntamento, parte integrante delle celebrazioni dedicate alla Santa Patrona, coinvolge numerosi atleti e appassionati, contribuendo a promuovere valori di sportività e tradizione nel territorio.

Durante la manifestazione, Autovia sarà protagonista anche attraverso l’esposizione di due modelli di auto: Dacia Bigster e Nuova Renault Clio 6 Catania si prepara ad accogliere centinaia di atleti e appassionati di sport giorno 2 febbraio in occasione del Trofeo Sant’Agata, l’atteso appuntamento sportivo che ogni anno accompagna i festeggiamenti per la Santa Patrona della città. Un evento che unisce agonismo, partecipazione popolare e valorizzazione del territorio, trasformando il centro di Catania in un palcoscenico di sport e condivisione. Il momento più atteso, come da tradizione, sarà la grande corsa podistica nel cuore del centro storico: un evento capace di richiamare migliaia di runner e di raccontare, attraverso lo sport, l’identità viva e dinamica della città.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su trofeo sant

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

VERSO LE FINALI DEL 26° TROFEO SANT'AGATA DI CALCIO Il cammino verso il 26° Trofeo Sant’Agata di Calcio entra nel vivo. Saranno sei le squadre che sabato, sui campi del Velletri e del Duca d’Aosta, si contenderanno l’accesso alla fase finale del tradi - facebook.com facebook