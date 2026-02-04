Triplice omicidio nel bosco a Messina | spunta un quarto uomo indagato

Svolta nelle indagini sui tre cacciatori trovati morti nei boschi di Montagnareale, nel Messinese. La polizia ha identificato un quarto uomo, ora sotto indagine, che potrebbe aver avuto un ruolo nell’omicidio. Gli inquirenti stanno cercando di capire se ci siano collegamenti tra le vittime e questa nuova pista. Le ricerche continuano in tutta la zona, mentre la comunità si chiede cosa sia successo davvero in quei boschi.

Svolta nelle indagini sui tre cacciatori uccisi. Potrebbe essere vicino un punto di svolta nel mistero dei tre cacciatori trovati morti nei boschi di Montagnareale, nel Messinese. Le attenzioni degli investigatori si concentrano ora su un quarto uomo presente sul luogo della tragedia, attualmente iscritto nel registro degli indagati. Le vittime sono i fratelli Giuseppe e Devis Pino, di 44 e 26 anni, e Antonio Gatani, 82enne di Patti. I tre sono stati trovati senza vita la scorsa settimana, in una zona boschiva isolata. L'ipotesi del suicidio-omicidio è stata esclusa: si tratta di un triplice omicidio.

